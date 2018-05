Burgerparticipatie houdt zwembad in Uitgeest open

Even leek het er in 2012 op dat zwembad De Zien in Uitgeest dicht moest. De gemeente kreeg de begroting niet sluitend en haalde er een streep door. Maar dat was ondenkbaar voor de inwoners.

In korte tijd verenigde een aantal zwemfans in Uitgeest zich. Zij maakten de gemeente al snel duidelijk dat van sluiting van het zwembad geen sprake kon zijn.

Burgerparticipatie

Medio 2014 markeerde een overeenkomst tussen Uitgeest en de stichting een belangrijk moment. Heel Uitgeest kon blijven zwemmen. Voorzitter Jan Ros: “Dit is uiteindelijk mogelijk gemaakt door de inwoners.”

Via een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie bleef het buitenbad behouden. “Vanaf het moment dat wij groen licht kregen heeft iedereen hard gewerkt om de exploitatiemogelijkheden te bekijken.”

Achterstallig onderhoud

Na het tekenen van de beheer- en gebruikovereenkomst was er meteen werk aan de winkel. Er was veel achterstallig onderhoud. “Wij kregen van Uitgeest 2 ton mee maar dat was niet voldoende”, stelt Ros.

“Maar al snel kwam de ware aard van de inwoners naar boven. Zij kwamen klussen en ook de middenstand droeg zijn steentje bij. Er is veel werk verricht met gesloten beurzen. Naast onderhoud is er ook geïnvesteerd in duurzame oplossingen.”

Energierekening

“Eén van de grootste kostenposten natuurlijk de energierekening. Dus werd er geïnvesteerd in ruim 1.400 zonnepanelen en twee warmtepompen. Bovendien liggen er op het dak heatpipes die het water kunnen verwarmen.

Vrijwilligers huis aan huis geworven

Maar om de boel draaiend te houden moeten er ook veel vrijwilligers worden ingezet. En de meesten van hen hebben zich meteen aangemeld. “Aan het begin hebben wij huis aan huis vrijwilligers geworven. Daar kregen wij gelukkig veel positieve reacties op”, aldus Ros.

Whatsapp groepjes

“Wij hebben hun inzet niet gekoppeld aan een abonnement en tot nu toe houden wij voldoende vrijwilligers. Om snel en effectief te communiceren en handelen maken wij gebruik van whatsapp groepjes.”

