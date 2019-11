DVO ’60 Roosendaal zit met verbrand kunstgrasveld

Het was op 17 november flink schrikken voor secretaris Piet van Osta van vv DVO ’60 in Roosendaal. Het kunstgrasveld van de club was in brand gestoken en voor 80% verbrand. “Het is ongelofelijk.”

Van Osta werd om negen uur ’s ochtends gebeld door zijn partner die al op de club was. “Zij vertelde dat de dames niet konden voetballen omdat het veld verbrand was.”

Buren DVO ’60 merkten niets

Van Osta is direct naar de club gegaan en kon van een afstand het verbrandde kunstgras al ruiken. “Ik ben over het veld gelopen en het lijkt wel alsof er een soort vloeistof overheen is gegooid. En dat spul moet zijn gaan smeulen. De buurtbewoners roken wel iets maar hebben verder niets gemerkt.”

Al eerder brandstichting bij DVO ’60

De secretaris was 47 jaar actief voor de club en beleefde op 18 november zijn laatste dag als bestuurslid. In al die jaren heeft hij zoiets nog nooit meegemaakt. “Het is ongelofelijk en zo’n in brand gestoken veld doet me veel.”

Begin november was er ook al een brand bij zijn voetbalclub. “De daders zetten toen de papiercontainer tegen de kantine aan en staken deze aan. Gelukkig waren we er toen op tijd bij anders was de hele kantine in vlammen op gegaan.”

Gerichte actie tegen de club

Er kan volgens de secretaris alleen maar sprake zijn van een gerichte actie tegen de club. De club heeft bij de politie melding gemaakt van de brandstichting. Van Osta heeft geen idee waarom iemand zoiets doet.

Het voetbalveld is eigendom van de gemeente. Roosendaal zal bij de politie aangifte doen van brandstichting, samen met de leden van DVO ’60.

