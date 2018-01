Brand dupeert AV Gouda voor zeker 100.000 euro

De Goudse brandweer moest op 30 december uitrukken om een brand in een bijgebouw van AV Gouda te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij die voor overlast zorgden in de aanpalende wijk.

Voor de brand stonden bij AV Gouda een paar jongeren verdekt opgesteld. Of zij iets te maken hebben met de brand wordt nog onderzocht. De politie heeft hen nog niet kunnen opsporen.

Handen in het haar

“Het clubhuis en de baan zijn gelukkig onbeschadigd. Maar de keet en alle materialen die daarin lagen opgeslagen, dus ook de horden, moeten als verloren worden beschouwen”, zo berichtte Omroep West. AV Gouda zit nu met de handen in het haar. De schade van de brandstichting komt vermoedelijk uit op zo’n 100.000 euro.

Vervanging grote kostenpost

Een groot deel van de opslag is in vlammen op gegaan en volgens clubsecretaris Annelies van Dorp is de schade enorm. “Vooral het vervangen van de materialen is voor de club een grote kostenpost. Want omdat wij de materialen wekelijks gebruiken, krijg je er weinig tot niets voor uitgekeerd. Alleen de spullen die nieuw waren zullen worden vergoed.”

Drie jonge verdachten

De politie houdt rekening met brandstichting en is nog op zoek naar de daders. Op de avond van de brand zijn drie jongens van rond de 16 jaar in de buurt van het pand gezien. Toen de brand was ontstaan renden zij weg richting de geluidswal in Gouda.

Hulp

Intussen is de hulp voor AV Gouda al op gang gekomen. Een aantal leden is statiegeldflessen gaan inzamelen en ook collega atletiekverenigingen bieden hulp aan. Alle trainingen die deze week gepland staan gaan gewoon door. Of de gemeente Gouda financieel een helpende hand zal uitsteken is nog niet bekend.

Follow @Allesportzaken