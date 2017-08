Gemeente Oss helpt door brand gedupeerde sportclubs

De PetjesBar in Overlangel, een dorpje in de gemeente Oss, is afgebrand. Triest voor de eigenaar en omwonenden, maar ook voor de lokale sportclubs. Want deze hadden hun kantine in de bar. De PetjesBar was dorpscafé en tegelijkertijd gemeenschapshuis.

Een aantal verenigingen is door het afbranden van de Petjesbar in de problemen gekomen. Maar zij kunnen zich bij de gemeente Oss melden voor een vervangende kantinelocatie.

Oplossingen

“Wij zullen gezamenlijk bekijken welke oplossingen de gemeente de clubs kan bieden”, verklaart Gé Wagemakers. Hij is wethouder en de aandachtsbestuurder voor het dorpsraad gebied waaronder Overlangel valt. “Wij hebben alleen geen inzicht in welke clubs gebruik maakten van de PetjesBar. Het is dus praktisch als de clubs zich bij ons melden.”

Schoolgebouw of kerk

Volgens Wagemakers zijn er voor de gedupeerde clubs voldoende mogelijkheden om in het dorp een tijdelijk onderkomen te vinden. “Er staat hier onder meer een verlaten schoolgebouw en ook de kerk wordt nauwelijks nog gebruikt. De gemeente Oss zal in dit geval soepel omgaan met de restricties in bestemmingsplannen en dergelijke.”

Aanbouw bij kv TOG

Wagemakers ziet vooralsnog geen aanleiding om ook weer opnieuw te kijken naar de plannen voor een nieuwe ontmoetingsruimte in Overlangel. De gemeenteraad stemde onlangs nog in met een krediet voor een aanbouw met een dorpshuis functie bij korfbalvereniging T.O.G.. Bij het opstellen van de plannen werd toen nog rekening gehouden met de rol die de PetjesBar vervulde als onderkomen voor de clubs.

