Mag de biertap bij FC Burgum onbeperkt open?

De biertap bij FC Burgum in de kantine in sporthal de Nije Westermar mag per 1 oktober onbeperkt open. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan, maar BenW van Tytsjerksteradiel wil dit graag.

In februari 2019 uitten raadsleden al zorgen over de exploitatie van de sportkantine. BenW stelt voor om het sportcafé elke zaterdag en zondag tot 24:00 uur alcohol te laten schenken.

Biertap bij FC Burgum

In de gemeente geldt nu dat sportclubs alleen alcohol mogen tappen tot 2 uur na een sportactiviteit. Om 19:00 uur moet de tap dicht om van een kantine geen kroeg te maken.

Maar BenW wil dat FC Burgum ook buiten een wedstrijd om, alcohol kan schenken. Het college wil de regels voor de biertap bij FC Burgum dus ‘oprekken’.

Nieuwe betekenis begrip ‘sportactiviteit’

Ten eerste moet de kantine tot 24:00 uur open kunnen blijven. Hiervoor krijgt het begrip ‘sportactiviteit’ van de gemeente een nieuwe betekenis. Voorheen was een sportactiviteit een wedstrijd maar dat is een training of een vergadering straks ook.

Als deze fusieclub dus een vergadering als ‘sportactiviteit’ plant, dan kan het bier in het sportcafé onbeperkt vloeien. BenW wil zo’n aanpassing voor zowel de kantine van FC Burgum als de sporthallen in Oentsjerk en Eastermar.

Warm hart voor FC Burgum

De gemeente draagt de sportclubs en in het bijzonder de Burgumer voetbalclub, een warm hart toe. In de plannen voor de nieuwe sporthal stond al dat de club het sportcafé mocht uitbaten. Sportwethouder Gelbrig Hoekstra zorgde er ook voor 150.000 euro subsidie voor FC Burgum. Met dit geld kan de club het sportcafé als ‘huiskamer’ gaan richten.

Miskoop voor de gemeente

De gemeente kocht het oude clubgebouw onlangs voor 235.000. Dat bleek een opsteker voor de club maar een miskoop voor de gemeente. Want het pand bleek, zoals de bedoeling was, niet geschikt als AZC school. De gemeenteraad bespreekt op 17 september het raadsvoorstel van BenW voor de biertap bij FC Burgum.

Links Sportzaken.pro Bron WaldNet