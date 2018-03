Bewijs stijging inkomsten van nieuwe Kuip gevraagd

Feyenoord wil in 2023 de nieuwe Kuip in gebruik nemen. Maar al vanaf de eerste dag moet dan uit de inkomsten, een gat in de begroting met Ajax en PSV worden gedicht. Dat stelt voorzitter Conré Oostrom van de aandeelhouders van Stadion Feijenoord (VASF).

Aandeelhouders van ‘De Kuip’ eisen een bewijs van significante stijging van de inkomsten in het nieuw stadion.

Gat wordt groter

De VASF bezit 43% van de aandelen van De Kuip. “Wij gaan ervan uit dat er netto meer dan de tot nu toe genoemde 20 miljoen euro aan extra middelen binnen moet komen.”

“Het gat met Ajax en PSV is nu namelijk al groter dan 20 miljoen euro. En dat gat zal de komende jaren alleen nog maar groter worden als de trend van de afgelopen jaren zich voortzet,” aldus Oostrom.

Veel meer inkomsten

De plannen voor het nieuwe stadion geven aan dat er veel meer inkomsten zouden komen uit onder meer horeca en bedrijfsseats- en units. Hierdoor zou het budget voor de spelers kunnen stijgen, waardoor er meer zicht zou ontstaan op kampioenschappen.

Stijging bewijzen

De aandeelhouders willen echter wel dat de stijging van inkomsten bewezen wordt voordat zij hun akkoord geven. “Om het stadion te kunnen neerzetten, zal een nieuwe organisatie moeten worden opgetuigd. Daarvoor dienen te statuten te worden gewijzigd en zal onze stem nodig zijn,” geeft Oostrom aan.

Geen paniek

De VASF staat niet negatief tegenover de komst van een nieuw stadion. En Oostrom heeft ook een goed gevoel bij de voortgang van het proces. “Er zijn de laatste tijd wat paniekverhalen te horen en te lezen maar ik maak me niet zoveel zorgen.”

“Er wordt door veel partijen kritisch gekeken naar de financiering en de toekomstige exploitatie. Dat is logisch want als de nieuwe Kuip op een mislukking zou uitdraaien, dan kost het de partners bakken met geld. En ook bij de VASF zitten natuurlijk geen slaapkoppen.”

