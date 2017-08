Hekwerk van een kilometer rond DVOL complex

Rond het complex van DVOL in Lent wordt een hekwerk van bijna een kilometer lang geplaatst. De voetbalclub hoopt met die maatregel verlost te raken van de overlast en vernielzucht van ongenode gasten.

De velden van de club waren altijd vrij toegankelijk maar dat is niet langer vol te houden. “Er worden te vaak vernielingen gepleegd”, vertelt hoofd facilitaire zaken Tim Lucassen.

Eerst drollen rapen

“Op ons sportpark werden steeds doeltjes vernield en netten doelbewust kapot gesneden. Daar willen we gewoon van af”, stelt Lucassen. Ook hondenbezitters maken gebruik van de velden waardoor de spelers eerst vaak de drollen moeten opruimen voordat zij kunnen gaan trainen en spelen.

Na het plaatsen van een hekwerk van ruim 900 meter kunnen de honden het sportpark niet meer op. Zij kunnen er nog wel om heen lopen. Daarvoor wordt het hekwerk iets dichter tegen de velden aan geplaatst, dan aanvankelijk in de bedoeling lag.

Kosten hekwerk gemeente Nijmegen

De rond de 100.000 euro kostende maatregel wordt betaald door de gemeente Nijmegen, de eigenaar van sportpark Vossenpels. In overleg met DVOL werd aanvankelijk aan minder drastische maatregelen gedacht, zoals extra surveillance en toezicht door de wijkagent.

Ook cameratoezicht is overwogen. Lucassen: “Er is zelfs gesproken over een regeling waarbij de gemeente structureel alle schade zou vergoeden. Maar uiteindelijk leek ook de gemeente Nijmegen een hekwerk de beste oplossing.’’

Altijd welkom

De jeugd die na schooltijd even lekker een balletje wil komen trappen, blijft volgens Lucassen als vanouds welkom bij DVOL. “We willen een betaalde verenigingsmanager aantrekken die op vaste tijden de poort voor de schooljeugd open zet.”

“Die kan dan gewoon voetballen maar wel onder toezicht. Maar wij willen dus niet meer dat spelers van bijvoorbeeld sc Bemmel of sv Spero in de zomerperiode bij ons komen voetballen omdat bij hen de accommodatie is afgesloten.’’

