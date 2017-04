Voetbalclub Driel hangt toch maar bewakingscamera’s op

Voetbalvereniging rksv Driel neemt na twee inbraken binnen drie weken drastische maatregelen om herhaling te voorkomen. De club brengt laat op korte termijn zowel bewakingscamera’s als schrikverlichting installeren op de kantine- en kleedaccommodatie.

Het eigen risico in de verzekeringspremie dat wij moeten betalen, wordt na iedere inbraak hoger. Dat geld kunnen wij dan beter in preventieve maatregelen steken.

Geld beter in bewakingscamera’s

“Wij worden er wel toe gedwongen”, stelt voorzitter Frans Essers. “Al is het maar vanwege het eigen risico, want dat wordt na elke inbraak weer iets hoger. Wij hebben daarom besloten dat wij dat geld nu beter aan preventie kunnen uitgeven. Zo heb je lange tijd geen last van inbraak en zo ben je binnen een paar weken twee keer de klos.”

Steeds alleen reparatiekosten

De club laat onder meer bewakingscamera’s ophangen. “Elke inbraak kost de club sowieso geld, vooral voor reparatiekosten. Zoals vrijwel altijd was de schade ook bij ons groter dan de buit”, zegt Essers. “Er valt hier ook weinig te halen want wij laten nooit geld achter op de club. En waardevolle spullen zoals de televisie en geluidsapparatuur zijn aan de muur vast gemaakt of zitten achter slot en grendel.”

Van elkaar leren

De club laat nu bewakingscamera’s en buitenverlichting ophangen om herhaling te voorkomen. Essers zegt dat hij niet nog veel meer maatregelen zou kunnen bedenken. “Over zaken zoals inbraakpreventie hebben wij het ook vaak met andere clubs zoals in Elst, Heteren of Angeren. Want je kunt best wel het een en ander van elkaar leren.”

Tralies zijn niet te betalen

“Wij hebben al andere sloten op de deuren laten zetten. Je zou ook nog tralies voor de ramen kunnen laten aanbrengen maar dat is voor ons niet te betalen. Wij hebben al een alarminstallatie maar daar laten die gasten zich niet door afschrikken. Zij slaan hun slag en maken zich snel uit de voeten over de sloot naast de voetbalvelden.”

