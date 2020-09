Beveiliging FC Aalsmeer voor naleving coronaregels

FC Aalsmeer gaat beveiliging inhuren. Die moet er voor zorgen dat bezoekers de coronaregels beter naleven. Dit maakte de vereniging op 18 september via de website bekend.

Naar aanleiding van de aangescherpte coronaregels voert ook FC Aalsmeer die verscherping door. Er wordt beveiliging ingehuurd om alles in goede banen te leiden.

Beveiliging FC Aalsmeer

Een afvaardiging van het bestuur gaat met de beveiliging meelopen, zo staat op de site. In de afgelopen tijd had FC Aalsmeer moeite om bezoekers ervan te overtuigen de coronaregels na te leven.

Ook bij de thuiswedstrijd van de club tegen vv Kagia Lisserbroek bleken die regels maar lastig te handhaven. Het kwam zelfs zover dat bestuursleden zich als strenge BOA’s moesten opstellen. En dat is een functie waarvoor zij niet zijn opgeleid.

Het inhuren van beveiliging is dan een logisch stap want boetes bij overtreding kunnen oplopen tot 4.000 euro. Het inhuren van beveiliging kost FC Aalsmeer een aanzienlijke bedrag maar zo’n boete wil de club hoe dan ook ontlopen.

Aangescherpte regels

Voor een betere beveiliging heeft FC Aalsmeer de regels vanaf 19 september als volgt aangescherpt:

– Er mogen maximaal 75 personen in de kantine en iedereen moet daar gaan zitten. Bezoekers mogen alleen bij de bar bestellen en dan terug gaan naar de tafel of naar buiten;

– Op het overdekte terras mogen maximaal 24 personen. Er staan 6 tafels waaraan per tafel niet meer dan 4 personen mogen staan;

– Op het buitenterras dienen bezoekers een afstand van 1,5 meter in acht te nemen;

– FC Aalsmeer schenkt de drankjes vanaf 13:00 uur in plastic. Na de wedstrijd van het eerste, mag niemand in de kantine of op het overdekte terras glaswerk gebruiken. Dat mag niet op het buitenterras;

– Tussen 14:00 uur en laatste fluitsignaal voor de hoofdmacht, mag niemand op het buitenterras alcohol nuttigen. Het meenemen van eigen consumpties is ook niet toegestaan.

