Sporthal Suytkade Helmond zit in beheersvacuüm

Honderden sporters in de regio Helmond zijn niet blij met het onderhoud van sporthal Suytkade. De zaal werd pas in 2013 opgeleverd maar de omstandigheden om te sporten zijn voor meerdere clubs al verre van ideaal.

Fletcher Helmond blijkt de eigenaar van sporthal Suytkade. Maar of en op welk termijn het hotel iets met de hal gaat ondernemen, bespreekt het bedrijf in de komende periode.

Onderhoud niet geregeld

Erwin Boudewijns vat de situatie samen namens de Helmondse Badminton Bond. “De vloer in de hal is versleten, de lampen zijn kapot en het materiaal wordt niet onderhouden. Om weer veilig te kunnen sporten is behoorlijk wat onderhoud nodig. Dat hebben wij meermaals aangegeven bij de gemeente maar het is nog altijd niet geregeld.”

Wie beheert sporthal Suytkade

Het probleem is dat de hal eigendom is van Vastgoedbedrijf Green. Die verhuurt deze aan de gemeente Helmond die dus niet verantwoordelijk is voor het beheer. Dat moest hotel Fitland doen waar de sporthal onderdeel van uitmaakte. Maar op 1 mei is het complex weer verkocht aan de Fletcher hotelketen.

Vooral de badmintonners klagen over de situatie. Door het karakter van de sport is de kans op blessures groot. “Uit onderzoek van Green bleek dat de vloer van de zaal veel te glad is. En doordat er een aantal lampen kapot is, kan lang niet de hele hal gebruikt worden.”

Overname toezegging

Sportwethouder Harrie van Dijk kent de klachten en heeft hierover al met de badmintonbond gesproken. “Fitland heeft aangegeven dat de problemen voor de zomer zijn opgelost. Ik neem aan dat Fletcher die toezegging overneemt.”

De badmintonners vinden sporten in de Suytkade sowieso niet optimaal. De hotelbar doet namelijk ook dienst als kantine en dat zorgt nogal eens voor onbegrip.

Gym, hockey en voetbal

De sporthal wordt ook gebruikt voor de gymles van het Jan van Brabant College, voor zaalhockey en voor zaalvoetbal. Maar bij de gemeente zijn geen klachten bekend van deze gebruikers.

Fletcher Helmond laat zich niet uit over de toekomst van de sporthal. “Op welk termijn wij wat gaan ondernemen wordt in de komende tijd besproken”, aldus een woordvoerder.

