Sportclubs moeten naar inleverkosten asbest vragen

Ongeveer de helft van de gemeenten is gestart met de aanpak van de sanering van asbestdaken. Maar bijna 60% heeft dat nog niet aan de inwoners laten weten, zo blijkt uit een VNG-enquête.

Sportclubs die zelf een asbestdak willen verwijderen, moeten wel eerst even aan de gemeente vragen of zij daarvoor inleverkosten moeten betalen.

Verbod

Bijna iedere gemeente is op de hoogte van het op handen zijnde verbod op asbestdaken. Het kabinet besloot in oktober 2018 dat daken die asbest bevatten, na 2024 in Nederland verboden zijn.

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er in Nederland nog zo’n 80 miljoen m² asbestdak. Asbestverwijderaars hebben daarvan in 2018 zo’n 12 miljoen m² gesaneerd.

Vergoeding

Bij bijna alle gemeenten kan asbest inmiddels worden ingeleverd. Maar meer dan 20% van de gemeenten blijkt daarvoor inleverkosten in rekening te brengen.

Om het vervangen van asbestdaken voor burgers makkelijker te maken, wordt gemeenten geadviseerd om het inleveren van asbest voor particulieren zo goedkoop mogelijk, maar liever nog kosteloos, te maken.

Informeer vooraf naar inleverkosten

Er zijn sportclubs die een asbestdak zelf willen verwijderen. Deze doen er dus goed aan om vooraf te informeren of hun gemeente inleverkosten in rekening brengt.

Het verdient overigens aanbeveling om ook vooraf goed te informeren naar de gevaren van het zelf verwijderen van asbestdaken.

Follow @Allesportzaken