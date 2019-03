Vereniging Eigen Huis wil van de asbestwet af

“Het verbod op asbestdaken gaat te ver en moet worden teruggedraaid”, zo stelt de Vereniging Eigen Huis. “Wij ontvingen al talloze noodkreten van leden die met torenhoge offertes worden geconfronteerd.”

Vereniging Eigen Huis pleit voor herziening van de asbestwet. In deze wet staat dat alle asbestdaken voor 2025 verwijderd moeten zijn.

Verbod is te absoluut

Veel eigenaren van de circa 300.000 panden met asbest in het dak, hebben slapeloze nachten. Want als het aan stas. Stientje van Veldhoven ligt, moeten die daken over zes jaar zijn vervangen.

Maar sanering en vervanging van het dak kosten tienduizenden euro’s per woning. Vereniging Eigen Huis vindt het verbod te absoluut. Het houdt bovendien te weinig rekening met recente studies waarin de risico’s van asbestdaken worden genuanceerd.

Financiering en verzekering

Eigenaren van panden en woonhuizen moeten nu dus vóór 2025 hun asbestdaken saneren. Wanneer ze dat niet doen, dan dreigt een boete van de gemeente waarin het pand staat. Maar ook de onverzekerbaarheid speelt een rol en er kunnen problemen ontstaan met de (her)financiering van panden.

Nieuwe subsidieregeling

Vanaf 2016 stelt de overheid subsidie beschikbaar voor de sanering van asbestdaken. Om deze daken te saneren werd 4,50 euro per m² uitgekeerd, met een maximum van 25.000 euro.

Voor 2019 was een bedrag van 8 miljoen beschikbaar maar dat was in januari al op. En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet van plan om meer geld beschikbaar te stellen, zo bleek uit een Kamerbrief van Van Veldhoven.

In de loop van 2019 wordt naar verwachting een nieuwe subsidieregeling gelanceerd. Het gaat dan om een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid.

