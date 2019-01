Definitief eind subsidie voor ruimen asbestdaken

De subsidie voor sanering van asbestdaken is op. Een aanvulling door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zit er niet meer in. Dat blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

In 2016 stelde I&W 75 miljoen euro beschikbaar om asbestdaken te verwijderen. Daarvan keert het ministerie de laatste 8 miljoen euro uit. Niemand kan nu meer deze subsidie aanvragen.

Van subsidie naar financiering

Van Veldhoven vindt dat het tijd is om de omslag te maken van subsidie naar ‘steun’ bij financiering. Zij wil het makkelijker maken om daarvoor een lening te krijgen, maar zonder enige vorm van subsidie.

Voor degenen die het geld voor sanering van een asbestdak echt niet kunnen opbrengen, komt er waarschijnlijk een speciaal fonds. De Tweede Kamer heeft om zo’n fonds gevraagd. Van Veldhoven geeft aan dat banken en decentrale overheden nu aan een plan werken voor een stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Vrijstelling afvalstoffenheffing asbest

Een meevaller is dat de komende jaren geen afvalstoffenheffing meer betaald hoeft te worden voor asbest dat afkomstig is van daken. Op verzoek van de Tweede Kamer is een vrijstelling van kracht geworden. Het gevolg van deze vrijstelling is wel dat de heffing op ander afval wordt verhoogd.

In haar brief aan de Kamer meldt Van Veldhoven dat er geen verplichting komt om zonnepanelen te plaatsen nadat een asbestdak is gesaneerd. Zo’n regel is volgens haar niet zinvol, omdat niet voor ieder dak het plaatsen van zonnepanelen rendabel is.

Ruim 12 miljoen m²

Het ministerie gaat er vanuit dat de subsidie de afgelopen jaren heeft geleid het sneller ruimen van asbestdaken. Dat bleek ook het afgelopen jaar, toen in de eerste drie kwartalen aanzienlijk meer dan in het jaar daarvoor (9,6 miljoen m²) dak is gesaneerd. Naar verwachting is in heel 2018 ruim 12 miljoen m² geruimd. Dat is meer dan twee keer zoveel als vijf jaar eerder.

