Asbestverbod dreigt te sneuvelen in Eerste Kamer

Het asbestverbod lijkt in de Eerste Kamer niet op een meerderheid te kunnen rekenen. Regeringspartij VVD is tegen het plan voor een totale ban per 2025 en verplichte sanering van asbestdaken.

Ook het CDA en PvdA dreigen het voorstel van D66-stas. Van Veldhoven niet te steunen. Er zou naar schatting moet zo’n 80 m² asbestdak voor 2025 moeten zijn vervangen.

Kritisch over een asbestverbod

CDA-senator Joop Atsma is nog niet veel positiever gaan denken over het voorstel. Maar de leden van zijn partij nemen pas op 4 juni een definitief standpunt in.

Vorige week was een groot deel van de Eerste Kamer al zeer kritisch over het asbestverbod. De torenhoge kosten, mogelijk zelfs zo’n 1,6 miljard euro, komen namelijk voor een flink deel terecht bij bedrijven en particulieren.

Vraagtekens bij uitvoerbaarheid

Regeringspartij VVD plaatste ook vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. De PvdA vreest mensen met een kleine portemonnee te raken door een dure sanering van asbest te verplichten. De SGP pleit voor uitstel.

Geen intrekking voorstel

Stas. Van Veldhoven is niet gelukkig met de ontwikkeling rond het asbestverbod. Zij beet de senatoren van CDA en PvdA nog toe dat ‘hun’ bewindslieden in het verleden al zijn gestart met de voorbereidingen van een asbestverbod. De bewindsvrouw liet aan De Telegraaf weten dat zij niet van plan is om haar voorstel in te trekken.

Follow @Allesportzaken