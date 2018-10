Asbestdaken in Nederland nu vanaf 2025 verboden

Asbestdaken moeten in 2025 zijn verwijderd. De Tweede Kamer stemde op 16 oktober in met een wetsvoorstel daarover van stas. Stientje van Veldhoven van het Ministerie van I en W.

Het is in ons land al sinds 1993 verboden om in de bouw asbest te gebruiken . De asbestdaken in Nederland zijn dus minimaal zo’n 25 jaar oud.

We moeten er vanaf

Van Veldhoven: “Het is simpel, asbest vormt een bedreiging voor onze gezondheid dus moeten wij er vanaf. Het verbod op asbestdaken stond op 2024 maar is nu een jaar opgeschoven naar 2025.”

“Dat is nu dus duidelijk voor iedereen en het is de hoogste tijd om, bij wijze van spreken vandaag nog, die asbestdaken er nu vanaf te halen.”

Nog 80 miljoen m²

In ons land liggen nu nog asbestdaken met een gezamenlijke oppervlakte van zo’n 80 miljoen m². In 2016 is bijna 10 miljoen m² gesaneerd, in 2017 was dat zo’n 10,8 miljoen m² en over 2018 zal dat uitkomen op circa 12 miljoen m².

Daken van asbest zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen. Maar het ministerie en betrokken partijen zien mogelijkheden om de verwijdering van asbestdaken te versnellen.

Samenwerking en stimulering

Om dat te bereiken werkt het ministerie samen met decentrale overheden en branchepartijen om de verwijdering van deze daken te versnellen. Gezamenlijk worden financiële stimulansen ontwikkeld en wordt de locatie van deze daken in kaart gebracht.

5 miljoen over voor sanering

Om daken met asbest weg te laten halen, heeft IenW al een bedrag van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld. Particulieren maar ook sportverenigingen kunnen hier gebruik van maken om van hun daken af te geraken.

Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van 25.000 euro per adres. Op dit moment resteert van dit beschikbaar gestelde bedrag nog ongeveer 5 miljoen euro.

