Asbestdaken voor sportclubs een ‘late interest’ issue

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om asbestdaken te hebben. Dat betekent dat er over 6,5 jaar een dakoppervlak van ruim 15.000 voetbalvelden verwijderd en afgevoerd moet zijn. Dat is een gigantische operatie waar veel sportclubs mee te maken krijgen.

Is het wel realistisch om 1 januari 2024 aan te houden als datum waarop erg in Nederland geen asbestdaken meer mogen zijn? In het huidige tempo haalt Brabant het in elk geval niet.

Het gaat veel te traag

Dave Rensman is projectleider asbestdaken Brabant. “In Brabant liggen ongeveer 20 miljoen m² asbest. Dat is 18% van het Nederlandse totaal. “Wij ruimen één miljoen m² per jaar op dus dat gaat veel te traag. Wij moeten drie keer zoveel weghalen om 2024 te halen dus haast is geboden.”

Enorme opgave

Nederland staat voor een enorme opgave. In totaal moet er ruim 105 miljoen m² asbestdaken worden verwijderd. Het gros hiervan ligt op agrarische gebouwen maar ook op schuurtjes en sportclubs. Maar hoeveel er nog ligt is giswerk. Het merendeel van de gemeenten heeft geen zicht op de omvang van het probleem. Het laten verwijderen van een asbestdak lijkt, net als pensioen, een ‘late interest’ issue.

Asbestdaken vormen een tikkende tijdbom

De totale vervangingskosten voor Nederland worden geschat op 3 tot 5 miljard euro. Dat heeft voor sportclubs grote gevolgen want vele kunnen de verwijdering van asbest niet betalen. Het Rijk heeft voor deze tikkende tijdbom 75 miljoen beschikbaar gesteld. Het is nog niet zeker of clubs gunstig zullen kunnen lenen om oude daken te laten vervangen.

Te weinig capaciteit

Maar naast de financiële hobbel loert een veel groter probleem en dat is de capaciteit bij de saneerders. De vraag is namelijk vele malen groter dan het aanbod. En daar bovenop komt nog een probleem. Want zo’n 85% van de eigenaren heeft maar een klein dak van minder dan 35 m². En de sportclubs met een asbestdak moeten ook nog worden gevonden en worden aangespoord om het oude dak te verwijderen.

