Is Aquadrome Enschede echt een vieze, prehistorische bak?

Het zwembad Aquadrome Enschede staat op 3 mei centraal in SBS6-programma ‘Smerige zaken’. Volgens zwembadmanager Bas Morsink is het zwembad veilig en schoon. Maar presentator Rob Geus wil graag het tegendeel bewijzen. Het Aquadrome wordt geëxploiteerd door Sportaal.

Volgens Geus schiet het recreatiebad tekort in veiligheid en hygiëne. Beelden van roestplekken, gladde trappen en een kapot plafond boven het peuterbad passeren de revue.

Is het Aquadrome Enschede een vieze bak?

“Zie je niet dat je hier een vieze, prehistorische bak hebt?” vraagt keurmeester Geus aan Morsink. Volgens Geus neemt de zwembadmanager de situatie van zijn bad te lichtvaardig op. Na het bezoek verlaat Geus Aquadrome Enschede om het met zijn cameraploeg hogerop te zoeken, bij de gemeente Enschede.

Verf in kindermondjes

Geus betreurt het dat hij nu, drie weken na de opnames, nog niet kan melden dat er zichtbaar iets is verbeterd. “Het peuterbad zou eigenlijk al direct dicht moeten. Het plafond laat los en de verf bladdert af en valt in het water. Stel je voor dat de kindjes dat in hun mondjes krijgen.”

Reparaties in de planning

De aanleiding voor de uitzending is o.a. een klacht van de ouders van een jongetje dat rode ogen en uitslag kreeg van een bezoek aan Aquadrome Enschede. Morsink heeft aangegeven dat de reparatie van het plafond snel zal worden uitgevoerd. En ook het trappenhuis naar de glijbaan staat op de planning. Maar dat had volgens Geus al veel eerder gemoeten.

Geen bijzonderheden

De gemeente Enschede heeft, na het bezoek van Geus, gezegd extra onderzoek te zullen doen naar de hygiëne en de veiligheid. Morsink: “Ook de bouwinspectie is al geweest maar op wat kleine verbeteringen na, zijn er geen gekke dingen geconstateerd. Wij laten het zwemwater al regelmatig controleren en ook uit die testen komt niets bijzonders. De reparaties worden snel uitgevoerd en wij houden vast aan onafhankelijke keuringen.”

