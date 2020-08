VOC Rotterdam wil bidons i.p.v. plastic bekertjes

VOC Rotterdam verduurzaamt al ruim tien jaar. Na zonnepanelen, LED-verlichting en zonneboilers wil de club nu minder afval. En de eerste Nederlandse plasticvrije sportclub zijn.

“Wij willen bij VOC Rotterdam graag van die plastic bekertjes af. Dat zijn er honderden op een zaterdag dus talloze per jaar”, zegt bestuurslid Tom Langerak.

Eyeopener VOC Rotterdam

Jennifer van Dijk werkt als adviseur bij de afdeling ‘Afval circulair‘ van Rijkswaterstaat. Deze afdeling richt zich ook op de sportsector. Eind juni organiseerde RWS de eerste bijeenkomst afvalpreventie en -scheiding, o.a. voor sportclubs.

Van Dijk: “De sportbranche heeft behoefte aan initiatieven die makkelijk uitvoerbaar zijn. Die moeten een kop en een staart hebben omdat de sport vaak met vrijwilligers werkt. Een plasticvrije vereniging is een mooi streven.

Toen ik de VOC-presentatie met cijfers over de plastic bekertjes zag, was dat echt een eyeopener. De hoeveelheid wordt in 2021 naar verwachting wel minder als er statiegeld komt op kleine plastic flesjes.”

Kritische voetbalvader

Het plasticvrije idee kwam van voetbalvader Coen Koomen. “Het aantal wegwerpbekertjes bij VOC Rotterdam is echt opvallend. De kinderen krijgen tijdens de rust één bekertje limonade. Die gaan de prullenbak in of belanden op de grond. Het moet niet zo lastig zijn om daar iets aan te doen”, stelde Koomen.

Hij klopte met het idee aan bij het bestuur. Langerak: “Die suggestie hebben we meteen opgepakt. Dat vraagt wel wat denkwerk voor een club met 850 jeugdleden. Neem je voetballend Nederland, dan praat je over 60 miljoen bekertjes per jaar in de drinkpauzes. Dat zijn 600.000 zakken afval.”

Langerak: “Wij kunnen dan wel plasticvrij willen worden. Maar hoe communiceer je dit initiatief, bijvoorbeeld naar de tegenstanders? Een gedragsverandering kost tijd en je moet wel een alternatief bieden. Het is niet iets dat je zomaar doet.”

Bidon meenemen

“Wij hebben de plastic bekertjes afgeschaft. Het is een kleine stap maar wel een stap die iedereen kan zetten. Wij hebben onze leden gevraagd om een bidon te gebruiken. Voor tegenstanders kiezen we in eerste instantie voor kartonnen bekertjes van maïszetmeel die bio-afbreekbaar zijn.

Het is wel de bedoeling dat ook tegenstanders vanaf 2021 een bidon meenemen. Wij hebben inmiddels diverse mails gestuurd aan de leden en sportclubs. En Rotterdam Sportsupport helpt ons ook om onze boodschap uit te dragen.”

