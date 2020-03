Oud-papier inzameling sportclubs staat onder druk

Veel sportclubs zamelen nog steeds oud-papier in en gebruiken de schrale opbrengst bijvoorbeeld voor de aanschaf van sportattributen. Maar de markt voor oud-papier heeft z’n beste tijd gehad.

De marktprijzen voor oud-papier dekken de kosten van inzameling en recycling niet meer. En de vooruitzichten zijn weinig hoopvol. De oorzaak van de malaise is China.

De Chinese markt

Europa zamelt jaarlijks 8 miljoen ton meer oud-papier en karton in, dan nodig is als grondstof. Niet zo lang geleden was vraag en aanbod voor papier en karton nog in balans. Je kon je voorraad altijd wel kwijt in China of een ander land in het Verre Oosten.

De openstelling van de Chinese markt voor oud-papier zorgde voor een grote afzetmarkt. Maar China heeft haar grenzen bijna helemaal gesloten voor papier en karton uit Europa en de VS.

Oud-papier afzet stagneert

Als gevolg hiervan is het spook van begin jaren negentig weer terug. De afzet stagneert en de prijzen voor oud-papier blijft wereldwijd dalen. Deze liggen nu op nog geen 25% van het niveau van twee jaar gelden.

En het einde van de neerwaartse spiraal is niet in zicht. Oud-papierbedrijven moeten steeds meer kosten maken om een hoogwaardige grondstof te leveren. Hierdoor staan de marges onder druk.

Maar papier gescheiden inzamelen blijft nog altijd minder duur dan het bij het restafval te gooien. En het blijft ook beter voor het milieu want recycling vergt 60% minder energie dan nieuwe productie.

Extra capaciteit

Europa bouwt wel nieuwe capaciteit voor de verwerking van oud-papier en karton. Die moet vanaf medio 2020 op gang zijn. Maar tot dan zoekt de markt samen met de politiek, naar mogelijkheden om handelsbelemmeringen op te heffen.

Clubs kunnen kunnen beter overstappen naar de inzameling van PET-flessen of blik om de clubkas te spekken. Een snel herstel van de markt voor oud papier lijkt er voorlopig namelijk niet in te zitten.

