Eco-glazen ook te gebruiken tijdens sportevenementen

De proef met eco-glazen op Werfpop is op 8 juli jl. positief verlopen. “Het veld was na een dag Werfpop nog nooit zo netjes. En vrijwel alle bezoekers vonden het prima dat het evenement met eco-glazen is gaan werken.”

Het gebruik van eco-glazen helpt om de hoeveelheid afval na een (sport)evenement te verkleinen. Maar hoe werkt het gebruik van deze ‘glazen’?

Plastic bier- en frisbekertjes

De hoeveel rommel die achterblijft na een evenement is meestal groot. Het veld is na afloop hoofdzakelijk bezaaid met tienduizenden plastic bier- en frisbekertjes. Organisatoren zien met lede ogen aan dat er na een mooi (sport)festijn zo’n enorme berg troep achterblijft. Maar daar is nu heel goed iets aan te doen.

Een aantal horecaondernemers hebben daarvoor de stichting Greencups in het leven geroepen. Zij vonden dat er iets moest worden gedaan aan de reductie van de troep na een evenement. Zo werd er al in 2004 besloten om bij buitenevenementen in het stadsdeel Amsterdam-Centrum, eco-glazen verplicht te stellen.

Het werkt heel simpel

Maar hoe werkt dat dan, met eco-glazen? Eigenlijk heel eenvoudig. Bij een eerste bestelling betaalt een klant voor de consumptie én voor het statiegeld van een eco-glas. Bij een vervolgbestelling levert een klant het eco-glas in en betaalt alleen maar voor de consumptie.

Als er niet opnieuw wordt besteld, ontvangt de klant het statiegeld voor een eco-glas terug in ruil voor het glas. Dit kan bij iedere eco-glazen innamepunt.

Muziek- en sportevenementen

Op 8 juli trok Werfpop in Leiden 19.000 bezoekers. Eerst was de organisatie wat huiverig voor de invoering van verplichte eco-glazen. Maar de gemeente Leiden stelde zich garant voor dit systeem voor hergebruik. Op het terrein werden vier punten ingericht waar bezoekers hun glas konden inleveren.

En dat werd massaal gedaan en daarmee bleef het terrein is stuk netter achter. Het bleek ook niet nodig om de garantstelling van de gemeente aan te spreken. Eco-glazen kunnen dus succesvol worden gebruikt op muziek- maar net zo goed op kleine en grote sportevenementen.

Follow @Allesportzaken