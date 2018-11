Hoorn worstelt met aanbesteding onderhoud sporthal

De opdrachtwaarde voor onderhoud en beheer van Sporthal de Opgang in Hoorn is zo hoog, dat Europese aanbesteding onvermijdelijk lijkt. Dit blijkt uit het antwoord van BenW op vragen van vier lokale partijen.

Ook in Hoorn lijkt de regelgeving voor de Europese aanbesteding niet te voldoen. Want waarom zou je een contract niet gewoon mogen verlengen als iedereen tevreden is?